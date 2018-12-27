İşçi düşmanı CHP, 2020 TL’yi beğenmedi

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti beğenmeyerek, “CHP belediyelerinde işçilere 2200 lira asgari ücret ödeyecekleri” vaatleri, CHP’li belediyelerin uygulamalarıyla çelişiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tekirdağ’da CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan 80 işçi 3 ay maaş alamadıkları için iki defa iş bırakma eyleminde bulundu. 2015 Mayıs’ında da İzmir Karabağlar Belediyesi’nde çalışan 970 işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemine gitmişti. 2015 Haziran ayında ise CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin taşeron işçilerinin haklarını alamadıkları için açlık grevine, CHP’li Bakırköy ve Beşiktaş Belediyesi işçileri de destek vermişti.