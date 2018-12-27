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İşçi düşmanı CHP, 2020 TL’yi beğenmedi

Belediye bünyesinde çalıştırdığı işçilere maaşlarını ödemeyen CHP, 2020 lira olarak belirlenen 2019 yılı asgari ücret rakamını beğenmedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:25
İşçi düşmanı CHP, 2020 TL’yi beğenmedi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti beğenmeyerek, “CHP belediyelerinde işçilere 2200 lira asgari ücret ödeyecekleri” vaatleri, CHP’li belediyelerin uygulamalarıyla çelişiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tekirdağ’da CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan 80 işçi 3 ay maaş alamadıkları için iki defa iş bırakma eyleminde bulundu. 2015 Mayıs’ında da İzmir Karabağlar Belediyesi’nde çalışan 970 işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemine gitmişti. 2015 Haziran ayında ise CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin taşeron işçilerinin haklarını alamadıkları için açlık grevine, CHP’li Bakırköy ve Beşiktaş Belediyesi işçileri de destek vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:25
  1. Tekirdağ
  2. Ankara
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. yeni asgari ücret
  5. CHP’li belediyeler
  6. CHP’li Malkara Belediyesi
  7. İzmir Karabağlar Belediyesi
  8. CHP’li Sarıyer Belediyesi
  9. taşeron işçiler
  10. CHP’li Bakırköy Belediyesi
  11. CHP'li Beşiktaş Belediyesi

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet34 dk önce
    hahahahhah işçi düşmanı mı? nasıl bir mantığınız var kardeş sizin? asgari ücreti düşük bulan parti mi yoksa açlık sınırının altında asgari ücret belirleyen akp mi işçi düşmanı oluyor? beynim yandı bir an için. ama ak-it gazetesinin sayfasında olduğumu hatırlayınca aklım yerine geldi.
  • buratburat36 dk önce
    bunun işçi düşmanlığıyla ne alakası var...

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