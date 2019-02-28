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İşçi çocuğu öldürdü, 20 yıl hapis cezası aldı

Adana’da 7 yıl önce inşaatta çalışan bir çocuğu öldürdüğü ileri sürülen ve 20 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü polis tarafından yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:06
İşçi çocuğu öldürdü, 20 yıl hapis cezası aldı

Adana’da 7 yıl önce inşaatta çalışan bir çocuğu öldürdüğü ileri sürülen ve 20 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü polis tarafından yakalandı.


Olay, 24 Ağustos 2012 tarihinde merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; okulu bıraktıktan sonra babası Ahmet K. ile birlikte inşaatta işçi olarak çalışmaya başlayan Eşref K. (16), işten çıkıp eve giderken yolda Mehmet Nur S.’nin saldırısına uğradı. Komşusu Yusuf Çağan’ın evine sığınan K., burada, “Beni kurtarın” diye bağırıp yardım istedi.


Ancak S., elindeki silahla Ahmet K.’yı sağ kol, sağ kasık ve sırtından vurup, hızla olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Kanlar içinde yerde kalan ve durumu ağır olan K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak çocuk işçinin yaşam savaşı bir hafta sürdü. Katil zanlısı, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklandı.


Ancak Mehmet Nur S., dava süreci devam ederken bir süre önce cezaevinden firar etti.


S. firardayken, hakkındaki davada karara bağlandı. Buna göre mahkeme heyeti, Mehmet Nur S.’yi, ‘çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek’ suçundan 20 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Kararın kesinleşmesinin ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, S.’yi Dağlıoğlu Mahallesi’nde yakaladı. Hükümlü önce emniyete daha sonra adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:06
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