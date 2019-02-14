İSBİKE nedir? İSBİKE yerleri İSBİKE bisiklet ve abone kartı nasıl alır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBIKE) uygulamasını 2009 yılında devreye sokmuştu. 2018 yılında İSBIKE’yi 250 bin kişi kullandı. Akıllı bisiklet paylaşım sisteminden abone olarak daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bisiklet kiralayabilirsiniz. Peki İSBIKE nedir? İSBİKE yerleri. İSBİKE bisiklet nasıl alınır? İSBİKE abone kartı nasıl alır? sorusunun cevabı haberimde.

Bisikletin eğlence ve spor amaçlı kullanılmasına ilave olarak bir ulaşım aracı olarak da kullanılmasını teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPARK, İSBIKE "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi" ni İstanbul genelinde yaygınlaştırarak sağlıklı ve çevreci bir ulaşımı tüm bisiklet severlerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi ile bisiklet severler bisikletlerini kullanabilmek için yanlarında taşımak zorunda kalmayacak, istedikleri İSBIKE istasyonlarından bisiklet kiralayabilecekler ve herhangi bir İSBIKE istasyonuna bırakabilecekler. Bu sistemin amacı, 3 – 5 km uzunluğundaki ara mesafeleri motorlu araç kullanmak zorunda kalmadan gidilebilmesini sağlamaktır. Bu sayede toplu ulaşım üzerindeki yük ve çevreye zarar veren sera gazlarının etkisi azalacak, toplum daha sağlıklı ve daha çevreci bir ulaşım aracını kullanabilme imkanına sahip olacaktır.

İSBIKE kredi kartı ile kiralama yapılabilir mi?

- Akıllı bisiklet paylaşım sistemini kredi kartı ile kullanmak isteyen bisiklet severlerin internet üzerinden online işlem yapmaya elverişli ve geçerli bir kredi kartına sahip olmaları gerekmektedir.

- Kiralama kiosk'undan ‘bisiklet kirala’ butonunu tıklayarak öncelikle kaç adet bisiklet kiralamak istediklerini, cep telefonlarını ve bisiklet başına 50 TL’lik provizyon ücretinin tahsil edilebilmesi için kredi kartı bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

- Kısa süreli bu işlemin ardından kredi kartı ile kiosk üzerindeki adımlar bir biri ardına tamamlandıktan sonra sistemin verdiği 8 haneli şifre kullanılarak bisiklet kiralanabilir.

- Cep telefonunuza gelen 8 haneli şifreyi park ünitesindeki tuş takımı yardımıyla girin ve giriş butonuna basın.

- Bisikletin kilidi açılacaktır ve kiralama işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

- Bisikleti kullanmaya başlamadan önce bisikletin kullanılabilir durumda olup olmadığını (fren, vites, zincir, sele vb.) kontrol ediniz.

- Aldığınız bisiklet arızalı ise bisikleti yerine kilitleyebilir ve aynı şifreyi kullanarak sağlam başka bir bisiklet alabilirsiniz.

- Kiralamanın ilk 5 dakikası içinde yerine bıraktığınız veya değiştirdiğiniz bisikletlerden ücret tahsil edilmez.

- Bisikletler teslim edilmek istendiğinde herhangi bir İSBIKE istasyonuna / kiosk’una giderek bisikletler teslim edilebilir.

- Bisikletlerin doğru bir şekilde teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Bunun için bisiklet park yerine kilitlediğinde park ekranı üzerinde “Bisikletiniz Teslim Alınmıştır” yazısının çıktığından ve el ile bisikletin yerinden çıkmadığından emin olunmalıdır.

- Bisiklet kiralama ücreti “Kredi Kartı” kiralama bedeli üzerinden kullandığınız saate göre 50 TL’lik provizyon ücreti içinden tahsil edilir.

- Geri kalan provizyon miktarı kredi kartınıza 2-7 gün içinde iade edilir.

İSBIKE abone nasıl olunur?

Akıllı bisiklet paylaşım sisteminden abone olarak daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bisiklet kiralayabilirsiniz. Çünkü abonelik ile yapılan kiralama işleminde provizyon bedeli alınmadığı ve bankacılık işlemi yapmak zorunda kalınmadığı için daha hızlı ve kolay bir kiralama yapmak mümkündür.

Bunun için yapılması gereken tek şey isbike web adresinden veya mobil uygulama üzerinden sisteme üye olup abone talebini gerçekleştirmektir. Abone ücreti (yıllık sistem aktivasyon, bakım ve onarım bedeli) ödenip hesabına bakiye yükledikten sonra (minimum 10 TL ve üzeri) mobil uygulama veya web sitesinden tek kullanımlık şifre ile hemen bisiklet kiralamaya başlanabilir.

İSBIKE abone çeşitleri

- Avantajlı Yıllık abonelik üyeliğinde bisiklet kiralama işleminin ilk 30 dakikası ücretsizdir.

- 30 dakikayı geçmediği sürece ilave bisiklet kiralama bedeli tahsil edilmez. Ancak sürenin aşılması durumunda ücret tarifesindeki fiyatlar üzerinden ücret tahsil edilmektedir.

- Avantajlı Yıllık aboneler bisikleti teslim ettikten 2 saat sonra aynı gün içinde tekrar bisiklet kiralamak isterlerse yine 30 dakika ücretsiz bisiklet kullanabilmektedir. Ancak bisikleti teslim edip 2 saat dolmadan tekrar bisiklet kiralanacak olursa ücretsiz kullanım hakkı tanınmayacaktır ve ücret tarifesindeki ücret üzerinden kullanım tahsil edilir.

- Avantajlı Yıllık aboneler kendi kiraladıkları bisikletlerin dışında 2 ilave bisiklet kiralama hakkında daha sahiptir. Ancak kiralanan bu ilave 2 bisikletin bedava 30 dakikalık kullanım hakları yoktur ve yıllık üye saat tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

- Avantajlı Yıllık aboneler ilave kiralanan bisikletler ve kendi kullandıkları bisikletin süre aşımları için hesaplarında asgari olarak 10 TL bakiye bulundurmaları gerekmektedir. Bakiye 10 TL’nin altına düşerse abonelikleri bakiye yükleyinceye kadar bloke edilir.

- Aboneliklerin geçerlilik süresi 1 yıl olup bu süre dolduğunda tekrar sistem aktivasyon ve bakım – onarım ücreti ödenmek zorundadır.

- Üyeliğini güncellemeyen abonelerin pasif hale getirilir. Pasif hale getirilen aboneliklerin içindeki para bakiyesi silinmez, ancak para iadesi de yapılmaz. Standart aboneler yıllık sistem aktivasyon ve bakım – onarım ücreti tahsil edildikten ve hesaplarına bakiye yüklemesi yapıldıktan sonra abonelik aktif hale getirilerek sistemden bisiklet kiralanabilmektedir. Standart aboneler kendi kiraladıkları bisikletlerin dışında 2 ilave bisiklet kiralama hakkında daha sahiptir. İlave olarak kiralanan bisikletlerin ücret tarifesi standart üye saat tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

- Standart aboneler ilave kiralanan bisikletler ve kendi kullandıkları bisikletler için hesaplarında asgari olarak 10 TL bakiye bulundurmaları gerekmektedir. Bakiye 10 TL’nin altına düşerse abonelikleri ücret ödeninceye kadar bloke edilir. Aboneliklerin geçerlilik süresi 1 yıl olup bu süre dolduğunda tekrar sistem aktivasyon ve bakım – onarım ücreti ödenmek zorundadır. Üyeliğini güncellemeyen abonelerin abonelikleri pasif hale getirilir. Pasif hale getirilen abonelerin içindeki para bakiyesi silinmez, ancak para iadesi de yapılmaz.