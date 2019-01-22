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İşbaşı eğitim programlarında ödeme miktarı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programı katılımcılarına yapılan günlük ödeme miktarının artırıldığını bildirdi.

22 Ocak 2019 Salı 11:07
İşbaşı eğitim programlarında ödeme miktarı artırıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un, kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmesi ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlediğini hatırlattı.

Yeni yılla birlikte asgari ücret artışına bağlı olarak işbaşı eğitim programlarında katılımcılara ödenen günlük zaruri gider miktarlarının da artırıldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Yapılan düzenlemeye göre, normal iş arayan statüsündekilerin işbaşı eğitim programına katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61,65 liradan 77,7 liraya, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30,82 liradan 38,85 liraya yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46,23 liradan 58,27 liraya çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren işbaşı eğitim programına katılım sağlanan günleri kapsayacak."

- Siber güvenlikte süre en fazla 9 ay

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-29 yaşlarındakiler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde yapılacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:07
  1. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. işbaşı eğitim programı

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