İşaret diliyle kadınlara “Her şey seninle güzel” dediler Kocaeli’de eğitim gören özel öğrenciler, işaret diliyle hazırladıkları kliple tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kocaeli’de eğitim gören özel öğrenciler, işaret diliyle hazırladıkları kliple tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, “Her şey seninle güzel” adlı şarkıya işaret diliyle klip çekerek tüm kadınlara armağan ettiler. Başiskele ilçesinde bulanan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, eğitmenlerinin de desteğiyle bir klip hazırladı. Sadece özel gereksinimli öğrencilerin yer aldığı klipte “Her şey seninle güzel” şarkısını işaret diliyle anlatan öğrenciler, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle klibi tüm kadınlara hediye ettiler.

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