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İşadamını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Kayseri’de emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, savcı ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılma talep etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
İşadamını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Kayseri’de emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, savcı ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılma talep etti.


12 Şubat 2019’da Melikgazi ilçesi İldem-Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren Özet Petrol Ofisi’nde meydana gelen olayda emlak ve petrol, basın yayın gibi bir çok meslekle uğraşan işadamı Mehmet Özet(49) ile eski gayriresmi ortağı olduğunu iddia eden Mustafa M.(56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Mustafa M. isimli şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Özet’e ateş etti. Ağır yaralanan Özet, Fakülte Acil’ine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mustafa M. ise olay sonrası suç aleti tüfek ile İldem Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İşadamı Mehmet Özet, MHP Melikgazi meclis üyeliğine aday adaylığını koymuştu. Şüpheli Mustafa M.’nin ise Melikgazi eski sivil savunma müdürü olduğu öğrenildi. Mustafa M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa M.(56), öldürülen işadamı Mehmet Özet’in şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu.


2 tanığın dinlendiği davada öldürülen Mehmet Özet’in muhasebecisi E.G. tanık olarak verdiği ifadesinde, “9-10 yıldır Mehmet Özet’in yanında muhasebeci olarak çalışırım. Aralarında alacak verecek meselesi vardı, Özet alacaklı, sanık da borçluydu. Sanık ofise gelir, ‘buralara çökeceğim’ diye tehditvari sözler söylerdi” dedi.


Savcı verdiği mütalaasında sanık hakkında ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahla tehdit’ suçundan ise 1 ila 3 yıl arasında hapis cezaları istedi.


Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmıştı


İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlatan evli, 2 çocuk babası, emekli devlet memuru tutuklu sanık Mustafa M. 8 Mayıs’ta görülen davanın ilk celsesinde şunları söylemişti: “28 Ocak 2019’da Mehmet Özet muhasebecisi E.G. ile birlikte üvey oğlum B.C.Y.’yi sopa ile darp etmişler. Olay günü 12 Şubat’ta üvey oğlum ile ilgili meseleyi konuşmak için petrole gittim. Yanımda av tüfeği yoktu. O sıra kendisi çay almıştı, selam verdim almadı, elimi uzattım tutmadı. Sonra bana ağza alınmayacak sözler edince ben de sinirlendim. Kitaplıkta bulunan av tüfeğini alıp sıktım, kaç el, neresine sıktım, hatırlamıyorum. Odadan kaçarken Remziye Ç. ile karşılaştım, beni görünce kaçtı, silah doğrultup tehdit etmedim. Olay öncesi yüzünden vuracağım tarzında sözler kullanmadım.”


Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı son kez erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
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