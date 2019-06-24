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İşadamını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Kayseri’de emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
İşadamını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Kayseri’de emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.


12 Şubat 2019’da Melikgazi ilçesi İldem-Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren Özet Petrol Ofisi’nde meydana gelen olayda emlak ve petrol, basın yayın gibi bir çok meslekle uğraşan işadamı Mehmet Özet(49) ile eski gayriresmi ortağı olduğunu iddia eden Mustafa M.(56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Mustafa M. isimli şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Özet’e ateş etti. Ağır yaralanan Özet, Fakülte Acil’ine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mustafa M. ise olay sonrası suç aleti tüfek ile İldem Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İşadamı Mehmet Özet, MHP Melikgazi meclis üyeliğine aday adaylığını koymuştu. Şüpheli Mustafa M.’nin ise Melikgazi eski sivil savunma müdürü olduğu öğrenildi. Mustafa M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa M.(56), öldürülen işadamı Mehmet Özet’in şikayetçi eşi İkbal Özet, oğlu Oğuz Kaan Özet, silahla tehdit edilen R.Ç. ve avukatlar hazır bulundu.


Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanık hakkında ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarındanhapis cezaları istedi.


“Çok pişmanım”


Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan evli, 2 çocuk babası, emekli devlet memuru tutuklu sanık Mustafa M. “35 yıldır devlet memuruyum. Hayatımı zarar uğrattı, şuan 1 milyon TL zararım vardır. Uzlaşmak için ofisine gittim. O sıra kendisi çay almıştı, selam verdim almadı, elimi uzattım tutmadı. Sonra odasına giderken ağır hakaretlerde bulununca ben de sinirlendim. Kitaplıkta bulunan av tüfeğini alıp sıktım, yaptıklarım içim çok pişmanım, keşke hakkımı verseydi bunların hiçbiri gerçekleşmezdi” diye konuştu.


Ağırlaştırılmış müebbetten 18 yıla düştü


Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Mustafa M.’ye işadamı Mehmet Özet’i ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, alacak verecek meselesi yüzünden cinayetin haksız tahrik altında işlendiği kanaatine vararak ve sanığın duruşmadaki iyi hali ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 18 yıl 4 aya indirdi. Mağdur R.Ç.’ye yönelik ‘silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanık Mustafa M.’ye iki ayrı suçtan toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası verilmiş oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
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