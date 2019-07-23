İşadamı Zeki Sungur’un acı günü Kayserili iş adamı Zeki Sungur’un 73 yaşında vefat eden eşi Aliye Sungur son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili iş adamı Zeki Sungur’un 73 yaşında vefat eden eşi Aliye Sungur son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili iş adamı Zeki Sungur’un vefat eden eşi Aliye Sungur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sungur’un cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Camiinde kılındı. Kılınan namazın ardından Sungur’un cansız bedeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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