İşadamı Emin Üstün'ün annesi Mesrure Üstün hayatını kaybetti Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'ün annesi Mesrure Üstün Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'ün annesi Mesrure Üstün Hakk'ın rahmetine kavuştu.



Uzun bir süredir Bolu Abant İzze Baysal Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Mesrure Üstün'ün cenazesi bugün Gerede Kitirler mahallesindeki evinden alınarak ikindi namazına müteakip Yeni Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Gerede Şehir Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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