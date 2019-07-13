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İşadamı Adnan Akcan’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde müteahhit işadamı Adnan Akcan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:33
İşadamı Adnan Akcan’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde müteahhit işadamı Adnan Akcan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


İşadamıAkcan yayımladığı mesajında, "Türkiye 15 Temmuz 2016´da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Millet iradesini temsil eden TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, ülkemizin en önemli kurum ve kuruluşlarının bombalandığı İhanet girişimi halkımızın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğramıştır. Bu cunta girişiminin bilançosu ise ülkemiz için çok ağır olmuştur. Türkiye´nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 248 kişi şehit olmuş, 2196 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu göstermiştir. Yapılmak istenen darbe girişimini kınadıklarını belirten Akcan 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi kutlarken, demokrasi şahitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:33
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