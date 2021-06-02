Isaac Herzog, 1999 seçimlerinde sandalye kazanamamasına rağmen Herzog , Barak'ın özel bir Başbakanlık seçiminde Ariel Şaron'a yenildiği 2001 yılına kadar Ehud Barak'ın kabinesinde Hükümet Sekreteri olarak görev yaptı. Peki Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog kaç yaşında? Isaac Herzog hangi görevlerde bulundu?

Isaac Herzog kimdir?

Isaac "Bougie" Herzog 22 Eylül 1960 tarihinde doğdu. İsrail'in seçilmiş cumhurbaşkanı , İsrailli bir politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır. Meslek olarak avukat, 1999 ve 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu (2007–11).

Daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanlığı yapmış, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı olarak görev yapmış , 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapmıştır. 2021'de İsrail Cumhurbaşkanı seçildi ve 9 Temmuz'da göreve başlayacak.

Isaac Herzog hangi görevlerde bulundu?