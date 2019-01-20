İsa Gül kimdir? İsa Gül AK Parti Ordu Mesudiye belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İsa Gül'ün kim olduğu araştırılıyor. Peki İsa Gül kimdir? İsa Gül kaç yaşında?

İsa Gül AK Parti Ordu Mesudiye belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İsa Gül'ün kim olduğu araştırılıyor. Peki İsa Gül kimdir? İsa Gül kaç yaşında? İsa Gül kimdir? 13.10.1970 Mesudiye doğumlu.



Evli ve üç çocuk babasıdır.



İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye’de tamamladı. 1997 yılında, Ankara Gaz i Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirdi.



2009 yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçilerek 04.04.2009 tarihinde görevine başladı.

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