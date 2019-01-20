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İsa Demirci kimdir?

İsa Demirci AK Parti Ordu Akkuş belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İsa Demirci'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki İsa Demirci kimdir? İsa Demirci kaç yaşında?

20 Ocak 2019 Pazar 13:42
İsa Demirci kimdir?

İsa Demirci AK Parti Ordu Akkuş belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İsa Demirci'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki İsa Demirci kimdir? İsa Demirci kaç yaşında?

İsa Demirci kimdir?

1971 Yılında Akkuş İlçesine bağlı Kızılelma Köyünde doğdu. İlkokulu doğum yeri olan Kızılelma Köyü Merkez İlkokulunda okudu. Orta Okulu Akkuş Lisesi Orta bölümünde bitiren İsa DEMİRCİ lise eğitimini Ankara Anafartalar Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İşletme Bölümünden Önlisans diploması aldı.

Öğrencilik yılların ardından kardeşleriyle beraber Ankara’da esnaflık yapmaya başlayan Demirci, 1996 yılında vatani görevini yapmak için askere alındı. Acemi Eğitimini Hatay-Serinyol Jandarma alanında başlayan Demirci, usta birliğini ise Balıkesir Edremit İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında tamamladı. 

Askerlik dönüşü Ankara da yeniden ticaret hayatına başlayan İsa DEMİRCİ çevresinin yoğun isteği ile ticareti bırakarak 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden Kızılelma (Yenikonak) Belediye Başkanlığına aday oldu. Beş aday içinde mevcut oyların %35’ini alarak Kızılelma (Yenikonak)’ nın ilk kurucu Belediye Başkanı seçildi. 09.09.2002 tarihinde DYP’den istifa eden İsa DEMİRCİ 28 Mart 2004 yerel seçimlerine kadar bağımsız belediye başkanı olarak beldesine hizmet etti.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kızılelma (Yenikonak) Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan İsa DEMİRCİ mevcut oyların %60’ını alarak 2. dönem belediye başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel seçimlerinde Adalet ve kalkınma Partisinden Kızılelma Belediye Başkanlığı için tek aday olarak seçimlere katılan İsa DEMİRCİ mevcut oyların tamamını alarak 3. Dönem belediye başkanlığına seçildi.

Demirci, Ordu'nun Büyükşehir olmasının ardından 30 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Akkuş Belediye Başkanı Seçildi.

Orta derecede Fransızca bilen İsa DEMİRCİ; futbol oynamayı, doğa yürüyüşünü, okumayı ve araştırmayı hobileri arasında göstermekte olup, belediye başkanlığı hizmetini ayrı bir hobi olarak kabul etmektedir.

01.11.1992 yılında Emine hanımla evlenen Demirci'nin bu evlilikten Ayşe Nazlıgül, Arif Emre ve Yusuf Kağan isimlerinde üç tane çocukları oldu.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 13:42
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