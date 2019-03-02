0553 313 94 23

İş yerlerinde bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı

Adana'da işlettikleri oto lastik tamirhanesinde tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı

02 Mart 2019 Cumartesi 22:05
İş yerlerinde bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da iş yerlerinde tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Haluk ve Mehmet Uyanıkcan, işlettikleri oto lastik tamirhanesine gelen 3 kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Uyanıkcan kardeşler, karşı tarafın bıçaklı saldırısına uğradı.

İki kardeşin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavganın ardından 3 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir sağlık personeli kadın ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Haluk Uyanıkcan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kardeşi Mehmet Uyanıkcan ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:05
  1. Adana
  2. bıçaklama
  3. iki kardeş
  4. kavga
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı