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İş yerini keneler bastı korkudan dükkanına giremiyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerini basan keneler, iş yeri sahibine korku dolu anlar yaşattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
İş yerini keneler bastı korkudan dükkanına giremiyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerini basan keneler, iş yeri sahibine korku dolu anlar yaşattı. Kene mağduru Necati Kelkit, 3 gün boyunca iş yerine giremediğini söyledi.


Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye’deki kene vakaları da artmaya başladı. Niksar küçük sanayi sitesi içerisinde bir işyerini keneler bastı. Niksar küçük sanayi sitesi içerisinde yangın söndürme tüpü dolumu işi yapan Necati Kelkit adlı esnaf, işyerini basan keneler yüzünden korku dolu günler yaşıyor. Tiner dökerek kenelerin çıktıkları bölgeyi ateşe veren Kelkit, “Dükkan içerisinde kenelerin çıktıkları yerleri ateşle verdim. Şimdilik kayboldular ilaçlama da yapılacak ama bir anda hepsi nasıl kaybolur tedirginim ve korkuyorum. İş yerimde sürekli başım önde eğik vaziyette çalışmak beni tedirgin ediyor” dedi.


Yüzlerce kenenin iş yerini basmasıyla şok olduğunu belirten Necati Kelkit, “Sabah Tokat’a gitmiştim akşama doğru tekrar Niksar’a döndüm iş yerime girdim yorgundum. İçeride biraz dinlendikten sonra tüp siparişleri vardı onları arabaya yükledim kapıdan çıkarken yerde karartı gördüm ilk başta karınca sürüsü sandım ezmemek için üstlerinden geçtim, geri döndüğümde bir baktım karınca değil kene. Önce ne yapacağımı şaşırdım, bir kısmını öldürdüm ve sanayideki esnaf arkadaşları çağırdım. Arkadaşlar geldiler onlarla birlikte kenelerin bir kısmını öldürdük ama çok fazlaydı ve etrafa kaçışanlar oldu. Duvardaki çatlakların arasına girenler oldu, sonra burada bir kütük vardı onun üzerinde çok fazla kene vardı kütüğü aldım dışarı attım ve oraya yayıldılar. Daha sonra iş yerimin kapsını kilitleyip çıktım. Ertesi gün sabah iş yerime döndüğümde yine aynı manzara ile karşılaştım korkunç bir manzara idi her tarafta keneler vardı. Gittim tiner aldım kenelerin üzerine döktüm ve ateşe verdim. Daha sonra sanayi kooperatifinin yönetimine gidip durumu anlattım ve dilekçe yazdık ve Kaymakamlığa dilekçeyi verdik. Kaymakamlıkta dilekçeyi acil olarak Halk sağlığı ve belediyeye havale etti. Bu arada 15 civarında keneyi toplayıp kavanoza koyarak belediyeye ve ilçe tarım müdürlüğüne götürüp gösterdik. Sanayinin bence komple ilaçlanması gerekiyor, etrafta gezen başı boş köpeklerin de bence toplanması gerekiyor sonuçta köpekler de taşıyıcı olabilir” dedi.


İş yerinde başı önde sürekli yere bakarak çalıştığını söyleyen Kelkit, “Ben burada çalışırken sürekli başım yerde geziyorum. Bireysel olarak ilaçlama yaptık ama ne çare. Tedirginim buna bir çözüm bulunmasını ve yetkililerin ilgilenmelerini bekliyorum. İş yerime girdiğimde tereddütle giriyorum, zaten 3-4 gün iş yerimi hiç açamadım mağdur durumdayım” diye konuştu.


Öte yandan sanayi esnafları da ilk defa böyle yoğunlukta keneler gördüklerini ve şaşkın olduklarını belirterek yetkililerin bir an önce duruma çözüm bulmaları gerektiğini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
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