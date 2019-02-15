İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında Çanakkale’de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale’de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi’nde 13 Şubat Çarşamba günü 22.30 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre,iş yeri sahibi ile aralarında husumet olanE.Y. pompalı tüfekle iş yerinin yakınına gelerek ateş etti.Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri önünde bekleyen 23 yaşındaki M.H.’nin sağ ayağına geldi. Daha sonraE.Y. pompalı tüfeği bırakarak olay yerindenkaçtı.



Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan M.H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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