0553 313 94 23

İş yerine silahla saldıran zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
İş yerine silahla saldıran zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Hocaşerif Mahallesi küçük çarşı civarında yaşandı. Berber dükkanına giden Ahmet B. Dükkan sahibi Ramazan D. ile daha önceki bir husumetten dolayı tartıştı.Olay yerinden ayrılan Ahmet B., eve giderek aldığı pompalı tüfekle geri dönüp iş yerine ve dükkana ateş açtı. Olay yerine giden polisler,Ahmet D.’yi gözaltına aldı. Zanlının gözaltına alınma anı ise kameralara yansıdı. Saldırı sonrası iş yerinde hasar oluştuğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
    1. Süper Lig'de 5 haftalık program..
    2. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
    3. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    4. Dünya Down Sendromlular Günü..
    5. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    6. Sapkın papazlar katolikleri..
    7. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    8. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    9. 43 hafız icazetini aldı
    10. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    11. İYİ Parti ve CHP’li..
    12. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    13. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    14. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    15. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    16. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    17. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    18. Denizli Valisi Karahan depremin..
    19. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    20. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"