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İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerine girip para çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerine girip para çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları, iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı iş yerlerinden gece saatlerinde meydana gelen hırsızlığa ilişkin geniş çalışma başlattı. Çevrede buluna ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerini ekiplere dağıttı.


Yunus ekipleri şehir merkezinde devriye atarken durumundan şüphelendikleri Ö.B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.B.’nin yapılan sorgusunda Eskişehir ve Kütahya’da da çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı


Birkaç iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının ön kapıyı açarak, iş yerlerinde bulduğu tornavidayla açtığı kasadaki paraları ve etraftaki değerli eşyaları alarak ayrıldığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise iş yerinin içinde rahat bir şekilde dolaşması ve kasada bulunan paraları alışı görülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
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