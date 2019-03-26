İş yerinden kangal hırsızlığı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinden yavru köpeklerin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekstil firması sahibi Mustafa Koca, sabah Akhan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının girişinde bulunan 9 kangal yavrusunun yerinde olmadığını fark ederek polise şikayette bulundu.

Ekipler, iş yeriyle çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızların eşkalini belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

- "Gözümüz gibi baktığımız köpekler"

Mustafa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde beyaz bir araçla gelen üç kişinin yavru köpekleri çaldığını belirterek, "Başlarına maske takan kişiler, annesine et atıyor, et attıktan sonra biri içeri giriyor. Diğerine veriyor, o da arabaya taşıyor. Biri de arabada bekliyor. 9 yavrumuzu alıp götürmüş buradan. Götürdükleri köpekler safkan kangal köpeği. Üçer-beşer yüklemişler arabaya gitmişler. Onlara buradan sesleniyorum, ne olursunuz vicdanınız varsa şu yavruları geri getirin. Bunlar bizim gözümüz gibi baktığımız köpekler." dedi.



