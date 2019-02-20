İş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Adıyaman’da, bir iş yerinde hırsızlık yaparak jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da, bir iş yerinde hırsızlık yaparak jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Ahmethoca Köyünde bulunan M.Ö.B., isimli kişiye ait bir taş ocağına giren G.F., isimli şahıs, burada bulunan demir kesme makası, çekiş, keser, balyoz ve demir parçalarını çaldı. Yaşanılan olay sonrası ihbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda G.F., isimli şahıs devriye görevi esnasında yakalandı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda iş yerinden çalınan malzemeler ele geçirildi.Burada gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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