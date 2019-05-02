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İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli’de müşteri gibi züccaciye mağazasına giren genç kadının iş yeri sahibinin cep telefonunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:06
İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli’de müşteri gibi züccaciye mağazasına giren genç kadının iş yeri sahibinin cep telefonunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık esnasında genç kadının hayli rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda, iş yerine gelen düzgün giyimli genç bir kadın önce etrafı kolaçan etti. İş yeri çalışanlarının rafları düzenlediğini fark eden kadın daha sonra çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol etti. Ardından tezgahın bulunduğu kısma yönelen genç kadın tezgahın arkasına geçti. Bu esnada telefonu fark eden şahıs daha sonra diğer tarafa geçip bir süre bekledi. Sonrasında kendisini kimsenin görmediğinden ancak güvenlik kamerasından habersiz olan kadın tekrar tezgahın arkasına geçerek alt kısımda bulunan cep telefonunu alarak cebine koydu. Şahıs daha sonra dükkandan elini kolunu sallayarak çıktı.


Tezgahın alt kısmında iş yeri çalışanlarının telefonlarının olduğu ve kadının telefon içerisinde en pahalı olanı çaldığı belirtildi.



"Sakin bir şekilde rafları gezip hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkıp gidiyor"


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan iş yeri sahibi Cem Namlı, olayın öğle saatlerinde çalışanların raflara ürün yerleştirdiği esnada gerçekleştiğini kaydetti. Hırsızlık olayının yoğunluk esnasında gerçekleştiğini ifade eden Namlı, "Yoğunluk esnasında dükkana bir kadın giriyor. Kadın normal müşteri gibi rafları gezip, dolaşıyor. Ondan sonra arka kısımda kasanın bulunduğu tezgaha yöneliyor. Orada elektronik eşyaları, cep telefonlarını fark ediyor. Daha sonra cep telefonumu aldıktan sonra sakin bir şekilde rafları gezip hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkıp gidiyor" dedi.


Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları ile karakola başvuran Namlı telefonunu çalan kadından şikayetçi oldu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:06
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