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İş yerinden 360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden makine yapımında kullanılan 360 bin TL’lik rulman çalan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:41
İş yerinden 360 bin TL’lik rulman çalan şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden makine yapımında kullanılan 360 bin TL’lik rulman çalan 2 kişiden 1’i tutuklandı.


Olay, 7 Temmuz günü İzmit Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde makine parçaları satışı yapan iş yerini açan görevliler, iş yeri içinde satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 360 bin TL’lik rulman dolu kutuların yerinde olmadığını gördü. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, akşam saatlerinde otomobille gelen 2 şahsın zorlayarak açtıkları iş yeri kapısından malzeme yüklü kolileri araca yükleyerek gittiklerini tespit edince durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kameraları inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Suçlamaları kabul edip 41 bin TL’yi iade ettiler


Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların A.B. (39) ve özel bir hastanede birim görevlisi olan kayınbiraderi G.A. (34) olduğu tespit edildi. Zanlılar, İzmit Yenimahalle mevkiindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Olaydan bir gün sonra malzemeleri sattıklarını söyleyen şahıslar, satıştan aldıkları yaklaşık 41 bin TL’yi polis ekiplerine teslim ettiler. Adliyeye sevk edilen şahıslardan olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen A.B. tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:41
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