İş yerinden 360 bin TL’lik rulman çalan enişte ve kayınbirader yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesi sanayi sitesinde girdikleri bir iş yerinden makine yapımında kullanılan 360 bin TL’lik rulman çalan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızların, iş yerine gelme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 7 Temmuz günü İzmit Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde makine parçaları satışı yapan iş yerini açan görevliler, iş yeri içinde satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 360 bin TL’lik rulman dolu kutuların yerinde olmadığını gördü. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, akşam saatlerinde otomobille gelen 2 şahsın, zorlayarak açtıkları iş yeri kapısından malzeme yüklü kolileri, araca yükleyerek gittiklerini tespit edince durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kameraları inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Suçlamaları kabul edip 41 bin TL’yi iade ettiler

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların A.B. (39) ve özel bir hastanede birim görevlisi olan kayınbiraderi G.A. (34) olduğu tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekipleri, İzmit Yenimahalle mevki’inde yaptıkları operasyonla şahısları ikametlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Olaydan bir gün sonra malzemeleri sattıklarını söyleyen şahıslar, satıştan aldıkları yaklaşık 41 bin TL’yi polis ekiplerine teslim ettiler.

Hırsızlardan biri özel hastane çalışanı çıktı

Öte yandan hırsızların iş yerine gelerek malzemeleri alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobille iş yeri önüne gelen 2 şahıs, araçtan inerek iş yerine geliyor. Bir süre iş yeri içinde malzemeleri yükleyen şahıslar geldikleri araçla alandan ayrılıyor.