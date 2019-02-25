İş yerindeki araç yanarak hurdaya döndü Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.