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İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

Siirtli esnaf Sedat Yeşildağ:"Kedilerin bu soğuk havada dışarıda kalmasını istemiyoruz. Kedinin bol kısmet getireceğine inanıyorum"

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

SİİRT (AA) - Siirt'te bir esnaf, iş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplenme kararı aldı.

Kırtasiye malzemeleri satan Sedat Yeşildağ, sabah iş yerini açtığı sırada kapıyı tırmalayan hamile kediyi gördü.

Kapı açıldığı anda içeri giren kedinin bir süre sonra kitap rafında 4 yavru dünyaya getirdiğini gören Yeşildağ, iş yerinde onlar için uygun bir ortam sağladı.

Komşu esnafın da desteğiyle kedilerin bakımlarını yapan Sedat Yeşildağ, onların mama ihtiyacını karşılıyor.

Kedilerle duygusal bir bağ da kuran Yeşildağ, onları sahiplenmeye karar verdi.

Sedat Yeşildağ, yaptığı açıklamada, iş yerinde 4 kedinin dünyaya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kedilerin bu soğuk havada dışarıda kalmasını istemiyoruz. Onları ölüme terk edemeyiz." diyen Yeşildağ, bundan sonra kedilerin bakımını üstlendiğini aktardı.

Komşu esnafların da kedilerin bakımında kendisine yardımcı olacağını ifade eden Sedat Yeşildağ, "Zaten bizim mahallenin kedisiydi. Esnaf arkadaşlarla zaten kediye bakıyorduk ama bizim dükkanda doğum yaptı, kısmet bizeymiş. Kedinin bol kısmet getireceğine inanıyorum." dedi.

Esnaf Kerim İpek de kedilerin bakımında komşusuna destek olacaklarını belirterek, "Bu kedilerin her biri birer melek." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
  1. doğum
  2. İş Yeri
  3. yavru kedi

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