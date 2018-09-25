İş yerinde öldüren şaka! Zavallı işçi hayatını kaybetti

Daha önce de görülen ‘hava kompresörüyle şaka’ facialarına bir yenisi daha eklendi.

Müdürü, hava kompresörünü Aditya Jadhav’ın önce saçına, sonra da pantolonuna doğru tuttu.

Bu şaka girişimi yalnızca birkaç saniye sürse de, Jadhav acı içinde yere yığıldı.

İç organları hasar gören işçi, hastanede 15 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra 18 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Hindistan’ın Kolhapur kentinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müdürün kaçak olduğu açıklandı.

Olayın görüntüleri, bütün dünyada hayretle karşılandı.