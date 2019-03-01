0553 313 94 23

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

01 Mart 2019 Cuma 15:47
İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.


Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 2 katlı evin zemin katında plastik ve köpükten eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat’a ait iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Mehmet Ali Kanpolat, yangında yaklaşık 40 bin TL’lik zarar olduğunu ifade etti.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, şans eseri yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.


Öte yandan yangının kesin sebebi araştırılırken maddi hasar belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı vefat etti
    1. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    2. 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı!..
    3. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    4. AK Parti’li Sarıeroğlu: "Kadın güçlü..
    5. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    6. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    7. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    8. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    9. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    10. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    11. Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı,..
    12. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    13. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    14. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    15. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    16. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    17. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    18. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    19. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    20. Toyota Supra yok sattı
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    23. Yıldırım Demirören'in TFF..
    24. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    26. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    27. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    28. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    29. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    30. Yanık nasıl iyileşir?
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var