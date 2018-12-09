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İş yeri sahibi, kuyumcu soyguncusunu pişman etti

Beykoz'da bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli şahıs, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.

09 Aralık 2018 Pazar 11:57
İş yeri sahibi, kuyumcu soyguncusunu pişman etti

Olay, saat 20.00 sıralarında Beykoz Sait Molla Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki K.K. isimli soyguncu akşam saatlerinde yüzüne maske takarak elindeki silahla kuyumcuya geldi.

İş yeri sahibi etkisiz hale getirdi

Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu ellerine havaya kaldırarak paniklemeden ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarılı olmayınca kuyumcu, soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp üzerine atladı.

Silahı tutarak uzun süre soyguncunun elinden almaya çalışan kuyumcu, bir süre sonra soyguncuyu yere yatırarak yakaladı. Olayı gören kuyumcunun komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, hafif darp edilen soyguncuyu hastaneye götürürken, silaha el koydu. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis şerit çekerek kuyumcuda incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:57
  1. Beykoz Sait Molla Caddesi
  2. kuyumcu
  3. kuyumcu soygunu

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