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İş ve meslek danışmanlığı mülakat sonuçları İMD 2019 alımları İŞKUR

İş ve Meslek Danışmanlığı (İMD) alımlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İMD sözlü mülakat sınavına giren vatandaşlar, İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanlığı sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İŞKUR İMD alımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İMD sonuçlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. PekiİŞKUR İMD alım sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İş ve Meslek Danışmanlığı sonuçları İŞKUR son durum bilgileri…

22 Ocak 2019 Salı 17:17
İş ve meslek danışmanlığı mülakat sonuçları İMD 2019 alımları İŞKUR

İş ve Meslek Danışmanlığı (İMD) alımlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İMD sözlü mülakat sınavına giren vatandaşlar, İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanlığı sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İŞKUR İMD alımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İMD sonuçlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Peki  İŞKUR İMD alım sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İş ve Meslek Danışmanlığı sonuçları İŞKUR son durum bilgileri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı basın toplantısında bazı bilgiler veren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İMD sonuçları beklentisinde bulunanlara umut oldu. Peki, İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar… İMD mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Sözlü mülakat evresinde alan bilgisi, genel yetenek ve genel kültür sınavlarına tabi tutulan adaylar, muhakeme yetenekleri ile de değerlendirildi. Peki, İŞKUR İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgileri.

İş ve meslek danışmanları mülakat sonuçları

Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İMD beklentisinde bulunanlar için "İş ve meslek danışmanlarının mülakatları tamamlandı, inşallah kısa sürede sonuçları açıklayacağız" ifadesinde bulundu. İş ve meslek danışmanları mülakatlarına ilişkin değerlendirme nasıl yapılacak?

Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;

a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),

b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),

c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şart olacak. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecek. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Birim Bazında Tavan ve Taban Puanlar 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:17
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