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İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşuyor

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Türkiye ve dünyadan bin 500’ün üzerinde katılımcı ve 100’ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapacak

07 Şubat 2019 Perşembe 13:27
İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart 2019'da gerçekleşecek.

İki gün boyunca Türkiye ve dünyadan bin 500’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan zirvede, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek’in konuşmacı olarak katılması planlanan zirvede bu yıl yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka şirketlerinden 2021.AI’nin kurucusu Mikael Munck, Blockchain.com’un kurucu ortağı Nicolas Cary, Shazam’ın kurucusu Philip Inghelbrecht, Global Girişimciler Derneği (Global Entrepreneurs Foundation) Başkanı Derik Kim, Uniti Electric Car CEO’su Lewis Horne ve China Market Research Group kurucusu Shaun Rein gibi isimler yer alıyor.

Zirvede ilk defa Cumhurbaşkanlığından 4 önemli isim Türkiye Vizyon 2023 oturumunda bir araya gelmesi planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile birlikte Türkiye’nin yarınını konuşacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı, Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Borusan Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Uipath Türkiye CEO’su Tansu Yeğen, Socar CEO’su Zaur Gahramanov gibi Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

Bu yıl etkinliğe katılacak dikkati çekici isimlerden bir diğeri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu olacak.

Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı zirveye ABD, Kanada, İsveç, İsviçre, Ürdün, Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Hollanda, Çin, Slovakya ve Estonya gibi ülkelerden uluslararası katılımlar gerçekleşecek.

Zirvede ayrıca başarılı iş ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkati çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.

Zirve, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:27
  1. Capital
  2. Ekonomist
  3. İş ve Ekonomi Dünyası
  4. Stars of Region
  5. startup
  6. Uludağ Ekonomi Zirvesi

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