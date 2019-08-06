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İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı ile B Sınıfı Uzmanlık Sınavına girilebilecek

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.

06 Ağustos 2019 Salı 10:24
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı ile B Sınıfı Uzmanlık Sınavına girilebilecek

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Kazaz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapanların, herhangi bir ek eğitim almadan B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazandığını söyledi.


Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının 2019-2020 Güz yarıyılı Eylül ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Kazaz, "Devletimiz iş güvenliği uzmanı olmak isteyen gençlere kolaylık sağlıyor.İş güvenliği alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapanlar, herhangi bir ek eğitim almadan B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanıyor. Özellikle A ve B sınıfı uzman ihtiyacının hat safhada olduğu ülkemizde, bu durum üniversite mezunu gençler tarafından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi.


Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına yönelik atılan adımların son yıllarda giderek artığını söyleyen Kazaz, yapılan düzenlemeler ile kamu ve özel sektördeki her işletmede iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi zorunlu hale getirildiğinin altını çizerek, "Üniversitelerin 4 yıllık mühendislik fakültesi bölümleri mezunları ile fizik, kimya, biyoloji bölümleri mezunları ve teknik öğretmenler, bir ay süren teorik ve pratik eğitim aldıktan sonra, ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan sınava girerek iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Mesleğe yeni başlayacak olanlar ilk olarak C sınıfı uzman ehliyeti almaya hak kazanarak çalışmaya başlamaktadır. C sınıfı uzmanlar sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışabiliyorlar. C sınıfı ehliyeti ile 3 yıl çalışanlar, yine sınavda başarılı olmak şartıyla B sınıfı uzman olmaktadırlar. B sınıfı uzmanlar az tehlikeli işletmelerin yanı sıra tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde de çalışabilmektedirler. 4 yıllık B sınıfı tecrübesinden sonra, A sınıfı uzman olunmaktadır" diye konuştu.


Türkiye’de son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısının arttığına da değinen Kazaz, Türkiye genelinde yaklaşık 67 bin C sınıfı, 18 bin B sınıfı ve 18 bin A sınıfı uzman ehliyetine sahip çalışan bulunduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:24
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