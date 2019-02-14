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İş sağlığı ve güvenliği alanında iş birliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 21 üniversite arasında, iş sağlığı ve güvenliği alanında iş birliği protokolü imzalandı- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen:- "Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarına yönelik faaliyetlerle, bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma bilincini oluşturmaya çalışıyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
İş sağlığı ve güvenliği alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 21 üniversite arasında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen ile 21 üniversitenin rektörü katıldı.

Ergezen, törende yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde oluşturmayı hedefledikleri iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde, bütün tarafların hassas davranmasının önemini vurguladı.

Bakanlık olarak İSG alanındaki faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttükleri belirten Ergezen, "Güçlü bir yasal zeminin yanında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesi, bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için en önemli unsurdur. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarına yönelik faaliyetlerle, bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma bilincini oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin önemli paydaşlardan olduğuna işaret eden Ergezen, anaokulundan üniversiteye kadar her yaştaki çocuk ve gencin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli şekilde yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği derslerinin müfredatının standart hale getirilmesini hedeflediklerini aktaran Ergezen, bu kapsamda üniversitelerin bilgi ve görüşlerinin toplanması amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredatı Bilgi Sistemi'ne girilen verilerin analiz raporunun ilerleyen günlerde hazırlanacağını kaydetti.

Ergezen, 6 Şubat'ta, ülkedeki ilk hibe uygulaması niteliğindeki "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı"nı başlattıklarını hatırlatarak, proje ile 3 milyon avro madencilik, 3 milyon avro madencilik dışı diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere olmak üzere toplam 6 milyon avro hibe dağıtılacağını bildirdi.

Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında daha önce 22 üniversite ile protokol imzaladıklarını anımsatan Ergezen, 21 üniversite ile daha iş birliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokoller kapsamında, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa Kemal, Gaziantep, Bingöl, İstanbul Medipol, Muğla Sıtkı Koçman, Kırklareli, Düzce, Kırşehir Ahi Evran, İzmir Ekonomi, Başkent, 9 Eylül, Ağrı İbrahim Çeçen, Ondokuz Mayıs, İzmir Demokrasi, Yalova, Gazi, Pamukkale, Altınbaş ve Kayseri Üniversiteleri ile iş birliğine gidildi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ile bakanlık yetkilileri de katıldı.

Protokoller kapsamında İSG alanında gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile iş verenlere eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
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