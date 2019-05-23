0553 313 94 23

İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:24
İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza,Kuzuluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.B. yönetimindeki 14 EY 058 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınav kaygısı başarısızlığa sebep olabilir
    1. Sınav kaygısı başarısızlığa sebep..
    2. Patlak topla çalışıp, Türkiye..
    3. Konya'da kafeye av tüfeğiyle ateş..
    4. "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği
    5. Toroslar’da mahallerde yaz bakımı
    6. FETÖ'nün futbol yapılanması davasında..
    7. UlaşımPark’dan AÖF için ek sefer..
    8. Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden..
    9. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    10. Genç tasarımcılara başkan morali
    11. Yeşilhisar’a sos sistem depo müjdesi
    12. Çamlıtepe’de asfaltsız sokak kalmadı
    13. İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1..
    14. Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim..
    15. Beyşehir’in park ve bahçeleri..
    16. Minik öğrenciler uçak heyecanını yaşadı
    17. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı
    18. Karaköprü’de Ramazan dolu dolu geçiyor
    19. 41 yıldır imsakiye topluyor
    20. Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
    21. Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu..
    22. Minibüs motosiklete çarptı ardına bile..
    23. Polisten bayram öncesi ’sahte para’..
    24. Furkan Mutlu Türkiye Şampiyonu
    25. Girne Amerikan Üniversitesi taban..
    26. SANKO emeklileri iftar yemeğinde..
    27. TSYD Ankara Şubesi iftar yemeğinde..
    28. İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma..
    29. “11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma..
    30. Sümela Manastırı’nda tarih belirlendi!..
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş