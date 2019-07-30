0553 313 94 23

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 20:34
İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlar, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.


Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Audi Kupası
    1. Futbol: Audi Kupası
    2. Malatya'da arazi yangını
    3. Boğazına balon parçası takılan minik..
    4. Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1..
    5. Torununun düğününe giderken kazada..
    6. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?..
    7. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Hindistan Rusya’dan bin adet hava..
    9. Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava..
    10. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı |..
    11. İşyerinden 25 adet marş kollektörü..
    12. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
    13. Başkan Kartoğlu’ndan yeni bakımevi..
    14. "Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği..
    15. İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
    16. Bayern Munih Fenerbahçe maçı saat..
    17. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    18. ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap..
    19. Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar..
    20. Muğla'da 'Satılık köpek' ilanlarıyla..
    21. İtalyan sahil güvenlik gemisindeki..
    22. Bakan Ziya Selçuk, fidan dikme..
    23. Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine..
    24. Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den..
    25. Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs..
    26. TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti
    27. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    28. Lumanza, Norveç'e geri döndü
    29. Diyarbakır-Bingöl karayolunda can..
    30. "Biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz"
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!