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İş makinesine geçen Vali Sonel, 40 yıllık riskli binanın yıkımını başlattı

Tunceli’de 40 yıllık binanın yıkımı iş makinesinin direksiyonuna geçen Vali ve Belediye BaşkanVekili Tuncay Sonel tarafından başlatıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:34
İş makinesine geçen Vali Sonel, 40 yıllık riskli binanın yıkımını başlattı

Tunceli’de 40 yıllık binanın yıkımı iş makinesinin direksiyonuna geçen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından başlatıldı.

 

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’deki metruk binaların da yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında merkezde Moğultay Mahallesi’nde bulunan 40 yıllık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski binasının yıkım kararı alındı. Bunun üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, alanda inceleme yapıp, iş makinesine geçerek yıkımı başlattı.Binanın tamamen yıkıldıktan sonra bölgeye vatandaşların talebi doğrultusunda yeşil alan yapılacağı belirtildi.



"Park ve yeşil alan olacak"

 

Binanın 40 yıllık olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel," SGK eski binası. Deprem analizi yapıldıktan sonra depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldı. Son zamanlarda İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan olayı da göz önüne alarak buna benzer olayların yaşanmaması için SGK eski binasını yıkıyoruz. Yöre insanımızın da talebi bu şekildeydi. Burası yeşil alan, park ve meydan olacak” dedi.



"Tunceli’nin çehresi değişti"

 

Yaklaşık 20 ay boyunca yapılan çalışmalarla kentin çehresinin değiştiğini anımsatan Sonel,"Yaklaşık 20 aydır Tunceli’de hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içerisinde Tunceli’nin çehresi değişti. Kent meydanından yeraltı çarşısına kadar, 200 bin metrekarelik peyzaj çalışmalarından Munzur Nehri kıyı düzenleme çalışmalarına, Demiroluk Virajı genişletme çalışmalarına kadar her konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza Tunceli halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz”ifadelerini kullandı.

 

Öteyandan kentte son 20 ay içerisinde 31 metruk binanın yıkımı yapıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:34
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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