İş makinesi yüklü tır köprüde sıkıştı

İstanbul Kartal’da iş makinesi yüklü tır altından geçtiği köprüde sıkıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrasında trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D100 karayolu üzerindeki Kartal Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal’dan Pendik istikametine seyir halinde olan Emrullah G. yönetimindeki iş makinesi taşıyan 41 TM 644 plakalı tır altından geçmek istediği köprüye takıldı. Trafiği kilitleyen tır lastiklerinin havası indirilerek kamyonla çekilmek istendi, ancak başarılı olunamadı. Çalışmalar sürerken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti.