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İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 38’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (49) idaresindeki 09 UJ 414 plakalı kepçeli iş makinesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
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