İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 38’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (49) idaresindeki 09 UJ 414 plakalı kepçeli iş makinesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.