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İş makinesi servis minibüsüne çarptı: 5 yaralı

Yalova'da, freni boşaldığı ileri sürülen iş makinesinin karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:34
İş makinesi servis minibüsüne çarptı: 5 yaralı

YALOVA (AA) - Yalova'da, freni boşaldığı öne sürülen iş makinesinin servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayraktepe Mahallesi Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta, operatör Uysal Polat idaresindeki kepçe, iddiaya göre rampa aşağı inerken frenleri boşaldı.

Yalova-Bursa kara yoluna çıkan iş makinesi, Ahmet Cinemre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün kapısı koparak kepçede asılı kaldı.

Kazada yaralanan kepçe operatörü ile Termal ilçesindeki bir otelde çalıştığı öğrenilen yolcular Emre Burak Deniz, Turan Demir, Ömer Faruk Erdoğan ve Tolga Bergay olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yarım saat trafiğe kapanan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Kazaya karışan kepçe, olay yerine gelen 2 kepçe yardımıyla yol kenarına alındı.

Yola savrulan minibüsün parçalarının temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:34
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