İş makinesi dere yatağında suya gömüldü BATMAN (İHA) – Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kum ocağına ait iş makinesi, dere yatağından çalışma yaparken, yükselen suda mahsur kaldı.

BATMAN (İHA) – Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kum ocağına ait iş makinesi, dere yatağından çalışma yaparken, yükselen suda mahsur kaldı.

Olay Kozluk ilçesine bağlı Çayönü köyü Kurşunlu mezrası yakınlarında meydana geldi. Garzan çayından kum çeken iş makinesi baraj kapaklarının açılmasıyla kısa süre içinde sulara gömüldü.

İsmi öğrenilemeyen operatör, yüzerek kıyıya geçerken, iş makinesi yükselen çayda sular altında kaldı. Garzan çayında yer yer yaklaşık 2 metreye ulaşan derinlik farkının oluştuğuna değinen vatandaşlar, yeterli bir uyarı mekanizmasının olmadığı Garzan çayında kapakların kontrollü bir şekilde açılması gerektiğini söyledi.

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