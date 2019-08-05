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İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye başladı.


Elazığ İl Özel İdaresine alımı yapılacak olan 32 şoför ve operatör için bin 565 kişi iş başvurusunda bulundu. İş başvurusu yapanlardan 933’nünün müracaatı kabul edilerek içerisinden 624 kişi belirlenerek kura çekimine katıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle işe alınacak 32 kişinin 4 katı olan 128 isim belli oldu. Kurada ismi çıkan şanslı 128 kişi ise bugün kepçe kullanarak uygulama sınavına girmeye başladı. Sarıçubuk köyünde bulunan asfaltlama alanında uygulama sınavına katılan adaylar, iş makinesi üzerinde sınavı kazanmak için ter döktü. Uygulama sınavının cuma gününe kadar devam edeceği ardından puanlama yapılarak kazanan isimlerin açıklanacağı açıklandı.


Kurada adının çıktığını kaydeden adaylardan Fatih Demirbay, “Bugün uygulama sınavı vardı şu an onun için buradayız. Sınavımızı yaptık bitirdik. Bazı görevler verildi ve o görevleri yerine getirmemizi istediler. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.


Kendisinin dozer operatörü olduğunu ifade eden adaylardan Murat Güven de "5 tane baraj bitirmişliğim var. Şu an burada mülakata geldik. Burada deneme sınavına gireceğiz diğer arkadaşlara başarılar dilerim” diye konuştu.


Dozer operatörü olarak müracaat ettiğini ve adil bir kura olduğu için çok sevindiğini dile getiren Yavuz Kaya da "Dozerci arkadaşlardan iyi ustalar var her biri tecrübeli ustalar hepsi 10-15 yıllık deneyime sahipler mülakatta sıradan operatör yok hepsi deneyimli. Mülakatta kamera sisteminin olması güzel oldu. Herkes hak ettiğini alacak ve ustalar yarışacak. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
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