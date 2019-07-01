0553 313 94 23

İş makinasıyla deniz keyfi

Zonguldak’ta bir grup genç, iş makinesıyla deniz keyfi yaşadı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
İş makinasıyla deniz keyfi

Zonguldak’ta bir grup genç, iş makinesıyla deniz keyfi yaşadı. Makinenin kepçesiyle denizden su alan operatör, yine denizde serinleyen gençlerin üzerine boşalttı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.


Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaz mevsiminin tadını çıkartmak isteyen bir grup genç denize girerek serinledi. Bu sırada bir çalışma için bölgeye gelen iş makinasının operatörü, mola sırasında deniz kenarında bulunan gençlerin eğlencesine ortak oldu.


Gençlerin isteği üzerine iş makinasının kepçesiyle denizden su dolduran operatör, yine doldurduğu suyu gençlerin üzerine boşalttı. İş makinasının ön kovasına binen gençler, yaklaşık 3 metre yükselen makinenin kepçesinden denize atladı. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren gençler, mola bitimi yeniden işinin başına dönen iş makinasının operatörüne de teşekkür etti. O eğlenceli anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    17’inci yüzyıldan günümüze uzanan tarihi su kemerine koruma ağı
    1. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    2. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    3. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    4. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    5. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    6. Vodafone Red Gecesi'nde Mor ve Ötesi..
    7. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    8. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    9. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    10. Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri..
    11. 108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor
    12. KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve..
    13. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    14. Kara Havacılık Okulu’nda inşaat..
    15. Deniz ve havuz suları sıkı takip..
    16. Ailelere önemli uyarı
    17. Dünya şampiyonasına "anne şefkati" ile..
    18. Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı
    19. Feyzullah Gayret: Spor merkezlerinde..
    20. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    21. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    22. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    23. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    24. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    25. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    26. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    27. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    28. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    29. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    30. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler