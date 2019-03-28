İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzincan’da işverenlerle buluştu

İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2019 İstihdam Seferberliğini anlatmak, istihdamın arttırılması ve yerel paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere Erzincan’a geldi.

İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzincan ziyareti kapsamında ilk olarak Erzincan İş-Kur Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurum personeli ile bir toplantı düzenledi.

Uzunkaya daha sonra Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinden ardından ise Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, 2019 İstihdam Seferberliği konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Cafer Uzunkaya, “2002 yılında yılda sadece 24 bin 482 kişinin işe girişine aracılık yaparken 2017 yılında milli istihdam seferberliğinde 1 milyon 57 bin 249 kişiye çıktı” dedi.

Uzunkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “2017 yılında ilk istihdam seferberliğini sayın cumhurbaşkanımız ilan ettiğinde yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte süreç başlamıştı. 1 buçuk milyon yeni istihdam dendi. Yeni istihdamdan bahsedildiği bu noktada olur mu dendi. Bu millet nice olmazları hem kendi feraseti ile iradesi ile rabbimin de lütfu ile başarmıştır. Hiç endişeniz olmasın 2017 yılında böyle bir istihdamı hep birlikte gerçekleştirdik. Mevcudu korumalımın tartışıldığı noktada 1 milyon 500’lük bir hedef vardı, ve bu hedef içerisinde Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan şu anda da bu sürecin en ciddi anlamda kamuda takibini illerde yürütmeye çalışan İş-Kur’umuz 2002 yılında yılda sadece 24 bin 482 kişinin işe girişine aracılık yaparken 2017 yılında milli istihdam seferberliğinde 1 milyon 57 bin 249 kişiye çıktı. Ardından Cumhurbaşkanımız artı iki istihdam dedi. Biz geçen yıl 2018 yılı itibariyle 1 milyon 247 bin 118 kişinin yeni istihdamına ki bu tartışmaların yapıldığında sizin tartıştığınızı yine bu tür görüşlerin olduğu yerde biz dedik ki biz İş-Kur olarak bırakın Türkiye’nin dünyanın bu anlamda iş gücü piyasasını yani işverenlerimizi işin gerçek sahiplerini piyasaya dair beklentilerini ve kamuda aslında beklentilerinin ne olduğunu ölçmeye çalışıyoruz.”

“2018 yılının en zor olduğu hatta yeni ekonomik programda hatırlayacaksınız 11.3’tü işsizlik ile ilgili öngörü, iki gün önce TÜİK verileri açıkladı yüzde 11 ile kapattık. Yani yeni ekonomik programın beklentisin altında başarıldı ama yine orada başka bir sürecimiz vardı. O da ilk defa 2000’li yıllardan sonra biz iş gücüne katılım oranımızı yüzde 53,2’ye yani 53’ün üzerine çıkardık. İstihdam oranımızı yine yüzde 47,1’den yüzde 47,4’e ulaştırdık. Diğer taraftan değerlendirdiğimizde öyle bir dış gücü piyasası ile karşı karşıyayız ki üçüncü çeyrek rakamlarına baktığımızda Avrupa birliği 28 ülkede işgücü piyasasına ilave olan sayı 609 bin. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya vs hepsi 609 bin kişi, Türkiye piyasası açısından da bu rakam 778 bin kişi. Yani biz 778 Bin kişi ile ilgili istihdam konularını konuşurken, 28 Avrupa ülkesinde 609 bin kişi. Biz bu 778 Bin kişinin 591’ini istihdam etmişiz.”

İşverenlere seslenen Cafer Uzunkaya; “İşverenimize diyoruz ki sen bir buçuk yıl daha eğitim programında çalıştıracaksan biz ikinci dönemde ki o yüzde 50 çalıştıracağın ve tümünü çalıştıracaklarının maliyetlerinin yüzde 50’sini biz üstleniyoruz. Artı yüzde 25’ini bir sonraki yıl üstleniyoruz ve kısa dönem olmasına rağmen 15 binin üzerinde işverenimiz bu programı tercih etti” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İş-Kur Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, SGK Erzincan İl Müdürü Orhan Uçar, işverenler ve davetliler katıldı.