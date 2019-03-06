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İŞ-KUR Eğitim programları ile işverene destek sunuyor

Kırşehir’de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında İŞ-KUR yetkilileri sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
İŞ-KUR Eğitim programları ile işverene destek sunuyor

Kırşehir’de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında İŞ-KUR yetkilileri sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.



İş adamları ile yapılan toplantıya;Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya,Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir’de faaliyet gösteren iş adamları katıldı.



Toplantıda konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganı ile başlatılan ve paydaşlarınca desteklenen istihdam seferberliği kapsamında sanayici ve iş adamlarımızla bir araya gelerek onlara sahalarında destek sunuyoruz. Sağlanan teşvik paketleri ile yeni istihdama ücret desteği, SGK primi ve vergisine destek, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği gibi katkı sunuyoruz."dedi.



Toplantı, işveren ile İŞ-KUR yetkililerinin fikir alışverişi ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
  1. doğa

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