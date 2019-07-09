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İş Kulübünde eğitimler devam ediyor

‘Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş’ olduğu düşüncesinden yola çıkılarak Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde 2018 Kasım ayından bu yana faaliyette olan İş Kulübün de eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:40
İş Kulübünde eğitimler devam ediyor

‘Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş’ olduğu düşüncesinden yola çıkılarak Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde 2018 Kasım ayından bu yana faaliyette olan İş Kulübün de eğitimler hız kesmeden devam ediyor.


Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinden ve yeni mezunlardan oluşan katılımcılara Erzurum İŞKUR İş Kulübü Eğitim Salonunda5 gün boyunca meslek ve kişilik testleri, özgeçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, mülakat teknikleri, iş arama kanalları gibi konularda teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara işverenlerle birebir mülakat gerçekleştirmesi eğitimler verildi. Aynı zamanda eğitimlerde nasıl özgeçmiş hazırlanır ve özgeçmiş hazırlama teknikleri ile katılımcılar uygulamalı olarak CV hazırlıyorlar.


Mezun olduklarında hayata önde başlamaları sağlayan iş arama motivasyonu sağlayan iş kulübü eğitimlerinde aynı zamanda İŞKUR hizmetlerinden nasıl yararlanabileceği İŞKUR internet sisteminin uygulamalı olarak eğitim verildi. Bir işverenle mülakat gitmeden mülakat tecrübesini yaşayarak hayata öndebaşlamalarını sağlayan iş kulübü eğitimleri yazın da hız kesmeden devam ediyor.


İş Kulübü Lideri Ali Haydar Kolik tarafından gerçekleştirilen eğitime 14 kişi katılımı sağlanarak sona erdi. Eğitim sonunda Erzurum İŞKUR İş Kulübü lideri Ali Haydar Kolik tarafından sertifikalar takdim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:40
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