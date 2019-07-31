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İş kolu istatistikleri açıklandı

Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor- En fazla üyeye sahip konfederasyon, 1 milyon 12 bin 277 işçi ile Türk-İş oldu- Bu konfederasyonu 674 bin 404 işçiyle Hak-İş, 178 bin 691 işçiyle DİSK takip etti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:29
İş kolu istatistikleri açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019'un Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170'inin bir sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,7 olarak belirlendi.

En fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 12 bin 277 işçi ile Türk-İş oldu. Bu konfederasyonu 674 bin 404 işçiyle Hak-İş, 178 bin 691 işçiyle DİSK takip etti.

En fazla üyeye sahip sendika ise 310 bin 711 işçiyle Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş'i 202 bin 572 işçiyle Türk Metal Sendikası, 95 bin 480 işçiyle Genel-İş, 95 bin 42 işçiyle Belediye-İş ve 70 bin 12 işçiyle Tez-Koop-İş izledi.

2019 Ocak istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 411 bin 983 işçiden 1 milyon 859 bin 38'inin sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,8 düzeyindeydi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:29
  1. aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. sendikaların üye sayısı

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