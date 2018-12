İş kazasında kollarını kaybetti, sporla yaşama tutundu

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılarak iki kolunu kaybeden 44 yaşındaki Sabit Köse, 8 yıl önce antrenör tavsiyesiyle başladığı para-tekvando sayesinde hayata yeniden sarıldı.

Defne ilçesinde yaşayan milli sporcu Sabit Köse, 18 yaşında su tesisatçısı olarak çalıştığı inşaatta su borularının yüksek gerilimle temas etmesi sonucu iki kolunu kaydetti.

Kollarını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Sabit Köse, 8 yıl önce bir antrenörün tavsiyesiyle tanıştığı para-tekvando sayesinde yaşama yeniden tutundu.

Sabit Köse, gösterdiği azim sayesinde 2011 yılında yapılan müsabakalarda Türkiye birinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve bu yıl haziran ayında Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti.

2019'da Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcu, altın madalya almayı hedefliyor.





- "Engellilerin yapabileceği birçok spor var"





Milli sporcu Sabit Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıl önce yaşadığı iş kazası sonucu kollarını kaybetmesinin ardından yeni hayatına alışmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Sporla ilgilenene kadar sosyal hayattan uzak kaldığını anlatan Sabit Köse, "Tüm engellilere sesleniyorum. Mutlaka spor yapın. Bunun tekvando olması şart değil, Tenis, basketbol, yüzme olabilir. Engellilerin yapabileceği birçok spor var. Eve kapanarak hayata küsmesinler, spor bütün engelleri aşar. Şubat ayında Antalya'da Dünya Şampiyonası var. Kazanmak ve birincilik elde etmek için mücadele ediyorum. Ülkemize altın madalya kazandırmaya çalışacağım." diye konuştu.

Milli sporcu, her zaman yanında duran ve onu yalnız bırakmayan başta eşi ve antrenörlerine teşekkür etti.





- Hayriye Köse: "Dünya şampiyonluğunu elde edeceğine inanıyorum"





Milli sporcu Sabit Köse'nin eşi Hayriye Köse de eşinin engeline rağmen isteyerek ve severek evlendiğini söyledi.

Hayriye Köse, evliliklerinin 12 yılı boyunca eşini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek "Eşimi evden antrenmanlara giderken hazırlıyorum. Elimden geldiğince her konuda ona destek oluyorum. Bazen onunla birlikte antrenmanlara bile gidiyorum. Eşimle kampa gidiyorum. Onun dünya şampiyonluğunu elde edeceğine inanıyorum. Eşimin maçlarını izlerken heyecanlanıyorum. Derece elde ettiği zaman gurur duyuyorum. Her insan bir engelli adayıdır. Her işe severek başlamak lazım. Sevgi her şeyin ilacıdır. Sevmeden hiçbir şey yapamayız." ifadelerini kullandı.

Milli antrenör Hasan Erişik ise Sabit Köse ile 2010 yılında tanıştıklarını ve ona tekvandoyu sevdirdiğini belirtti.

Sabit Köse'nin çok istikrarlı ve başarılı olduğunu vurgulayan Hasan Erişik, onun şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını kaydetti.