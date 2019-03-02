0553 313 94 23

"İş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, iş kazası oranının madencilik sektöründe azaldığını açıkladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:20
"İş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güvenlik için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbetteki o amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız." dedi.

Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta tarihi bir gün yaşandığını, bin 500 işçi alımıyla ilgili sürecin ilk aşaması olan bin işçinin tayini için kentte bulunduklarını söyledi.

"Biz sendikal hayatın çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden birisi olduğuna inanan bir bakanlığız." diyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar da bu ilişkilere çok önem verdik. Madencilik sektörü, iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolumuzdur. Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güvenlik için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbetteki o amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız."

Bakan Dönmez, eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, bunun için pratik yapacaklarını, kuralları harfiyen uygulayacaklarını bildirdi.

Burada en büyük riskin "Bana bir şey olmaz." güvencesi olduğunu belirten Dönmez, "Hep bana bir şey olacakmış gibi davranacağız. Bu tip kazaların önüne geçebiliriz. Bunun için kuralları harfiyen uygulayacağız. Mühendislerimize şunu söylüyoruz. Eğer iş yerinde iş güvenliği kurallarında ve teçhizatında bir eksiklik varsa gelin bize söyleyin ama ben şu güne kadar hiçbir işçi kardeşimizin 'Şu eksiktir.' dediğini bilmiyorum. Tam tersine 'Bunu biz kullanmasak olur mu? Bu bizim işimizi zorlaştırıyor.' diye yakınmalarını duyuyoruz. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Varsa eğitim eksikliği onları da zamanla tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstihdamı artıracak her girişimin yanındayız"

GMİS Genel Başkan Demirci'nin, "İşçi sayısının artırılması gerektiğini" ifade etmesi üzerine Bakan Dönmez, "Bunu sadece kamudan beklemek doğru değil. Burada üretim ve istihdam için kamu ile özel iş birliği içerisinde birlikte yürütmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 3 sahanın ruhsat devri ihalesini yaptık. Özel sektöre devri için. Onlar da şimdi hazırlık yapıyorlar. Aynı şekilde onlar da istihdamı artıracaklar. Biz de şartları zorlayacağız. Topyekun havzada güvenli madencilik adına kamu, özel ayrımı yapmaksızın üretim artışı odaklı dolayısıyla istihdamı artıracak her girişimin yanındayız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:20
  1. Zonguldak
  2. Ahmet Demirci
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. Genel Maden İşçileri Sendikası
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak park
    1. Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini..
    2. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    3. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    4. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    5. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    6. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    7. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    8. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    9. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    10. BaşkanErdoğan: CHP’ye 31 Mart’ta..
    11. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    12. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    13. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    14. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    15. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    16. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    17. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    18. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    19. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    20. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    21. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    22. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    23. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    24. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    25. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    26. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    29. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    30. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...