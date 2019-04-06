İş kazaları nedeniyle Dicle Elektrik futbol turnuvasına ara verdi
Dicle Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.06 Nisan 2019 Cumartesi 09:45
Dicle Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak’ta yaşanan iş kazasında il müdürlüğü arıza onarım bakım ekibinden Muratg İmrağ yaralandı. Yaralı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bu gün de Siirt’te Murat Karakuş isimli hat işçisi, deplase çalışması yaparken yol yapımı nedeniyle altı boşalan direkle birlikte düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü iş kazaları nedeniyle pazartesi günü başlanan 3. Dicle Elektrik Halı Saha Futbol Turnuvasına bir süre ara verildi. Turnuvanın daha sonra ilan edilecek tarihte devam edeceği belirtildi.
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