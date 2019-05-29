İş kadınlarından Mızraklı’ya ziyaret Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, iş kadınları heyetiyle baş başa bir görüşme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.