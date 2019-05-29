İş kadınlarından Mızraklı’ya ziyaret
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, iş kadınları heyetiyle baş başa bir görüşme yaptı.
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