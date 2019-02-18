İş kadınının spekülatif haber yaptırmaktan gözaltına alındığı iddiası

İstanbul’da 3 gün önce avukatı ile birlikte gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol’un bir havayolu şirketinin patronu aleyhinde ekonomi yazarına spekülatif haber yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, avukatı H.T.D. ile birlikte gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Zarakol’un yurt dışına kaçmaya çalışırken geçtiğimiz günlerde Muğla Dalaman’da yakalanan Zahide Üner’in ifadesi ve bir havayolu şirketi sahibinin suç duyurusu üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Zarakol ile avukat H.T.D.’nin, Üner’in polise verdiği ifade doğrultusunda bir gazetenin ekonomi yazarlığını yapan D.G.’ye iş adamı K. aleyhinde ‘FETÖ üyesi’ gibi isnatlarla spekülatif haberler yaptırıp, bu kişiyi yıpratmaya dönük yazılar yazdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Zarakol ve avukat H.T.D.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.